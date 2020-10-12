Президент Ла Лиги: Месси — машина для зарабатывания денег

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Нравится смотреть, как Месси играет в Испании. Машина для зарабатывания денег. Мы готовились к уходу Месси и Роналду на протяжении многих лет, чтобы это не сильно ударило по финансовому положению лиги. Неймар отправился в „Пари Сен-Жермен“, но французский чемпионат не вырос. Роналду перешёл в „Ювентус“, и Серия А тоже не выросла.
Если бы Месси ушёл из „Барселоны“, мы бы всё равно продали права на трансляции по всему миру на следующие четыре года. Никто не позвонил нам и не сказал, что расторгнет контракт, если Месси уйдёт. Игроки важны, но всё продолжается. Роналду и Неймар ушли, но мы продолжаем расти. Всё это из-за работы, которую мы проделали для укрепления бренда Примеры. Нет ни одного игрока, который смог бы изменить всю лигу. Думаю, Примерв — тот бренд, который нельзя скомпрометировать», — приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.
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