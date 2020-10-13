Совет директоров «Динамо» одобрил Воронина в качестве помощника главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что бывший игрок команды Андрей Воронин близок к тому, чтобы войти в тренерский штаб клуба.
«Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он играл в то время, когда все восхищались командой. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.
Думаю, всё решится в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно – поддержка именно этого решения», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».
- 13 октября 2020
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