Романцев плакал на церемонии прощания с бывшим игроком «Спартака» Василием Кульковым. Фото

Сегодня, 13 октября, в Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Василием Кульковым.

Экс-футболист сборной России, боровшийся с раком пищевода, скончался 10 октября на 55-м году жизни. На протяжении карьеры выступавший на позиции защитника и полузащитника Кульков играл за такие команды, как «Спартак», «Бенфика», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». Кульков — победитель чемпионата СССР 1989 года и чемпионата России 1997 года в составе «Спартака».

Вдова футболиста Елена Махарадзе выражает особую благодарность за помощь в организации похорон Н.С. Никитиной (департамент торговли и услуг города Москвы), И.Н. Зиновьеву (заведующий Троекуровским кладбищем), ФК «Спартак» и отдельно его владельцу Л.А. Федуну, а также С.Д. Шавло и А.Б. Мирзояну.

Фотографии прощания с Василием Кульковым — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.