Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.
На 76-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Испании (7) лидирует в группе. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (6) и Швейцарии (2).
В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет с национальной командой Германии, а Испания проведёт встречу со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 14 ноября.
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