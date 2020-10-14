Автор победного гола Украины в матче с Испанией Цыганков: не чувствую себя героем
Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Цыганков, забивший победный мяч в ворота сборной Испании в матче Лиги наций УЕФА (1:0), прокомментировал игру своей команды в этой встрече.
«Я не считаю себя героем. Вся наша команда – герои. Кроме того, я хочу поздравить нашего вратаря Георгия Бущана с его выступлением. Думаю, сегодня была лучшая игра в его карьере.
Наш план состоял в том, чтобы играть в более оборонительном ключе, чем обычно, и полностью выкладываться на поле.
Мы проиграли три матча подряд и должны извиниться за это перед фанатами. Нам так не хватало их на стадионе, и мы счастливы, что дали им повод отпраздновать сегодня», — приводит слова Виктора Цыганкова официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании проиграла Украине впервые в своей истории
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