Автор победного гола Украины в матче с Испанией Цыганков: не чувствую себя героем

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Цыганков, забивший победный мяч в ворота сборной Испании в матче Лиги наций УЕФА (1:0), прокомментировал игру своей команды в этой встрече.

«Я не считаю себя героем. Вся наша команда – герои. Кроме того, я хочу поздравить нашего вратаря Георгия Бущана с его выступлением. Думаю, сегодня была лучшая игра в его карьере.



Наш план состоял в том, чтобы играть в более оборонительном ключе, чем обычно, и полностью выкладываться на поле.



Мы проиграли три матча подряд и должны извиниться за это перед фанатами. Нам так не хватало их на стадионе, и мы счастливы, что дали им повод отпраздновать сегодня», — приводит слова Виктора Цыганкова официальный сайт УЕФА.