Энрике о поражении в матче с Украиной: обвинять Де Хеа уже плохая привычка

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на критику голкипера Давиде де Хеа после поражения в матче четвёртого тура Лиги наций с национальной командой Украины (0:1).

«Вы всегда можете сделать больше, но обвинять Де Хеа уже плохая привычка. Если Давида обвиняют в такой игре, выключите её, и мы уйдём», — приводит слова Энрике Goal.

Сборная Украины набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Испании (7) лидирует в группе. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (6) и Швейцарии (2).

В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет с национальной командой Германии, а Испания проведёт встречу со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 14 ноября.