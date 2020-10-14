Зеленский отреагировал на историческую победу сборной Украины в матче с Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской сборной в матче с национальной командой Испании. Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.
«Поздравляем нашу команду с победой над одной из сильнейших команд мира — сборной Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы результатом, вышли на поле, бились за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, который нам нужен! Гордимся вами, ребята!», — написал Зеленский на своей странице в «фейсбуке».
Украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, что эти команды провели друг с другом. До этого украинская команда пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.
- 14 октября 2020
-
06:47
-
06:21
-
06:08
-
05:33
-
05:19
-
05:04
-
04:49
-
04:36
-
04:18
-
04:05
-
03:46
-
03:22
-
03:01
-
02:32
-
02:14
-
01:52
-
01:26
-
00:56
-
00:36
-
00:29
-
00:19
-
00:05
- 13 октября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:35
-
23:17
-
23:10
-
23:08
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:19