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Зеленский отреагировал на историческую победу сборной Украины в матче с Испанией

Зеленский отреагировал на историческую победу сборной Украины в матче с Испанией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской сборной в матче с национальной командой Испании. Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.

«Поздравляем нашу команду с победой над одной из сильнейших команд мира — сборной Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы результатом, вышли на поле, бились за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, который нам нужен! Гордимся вами, ребята!», — написал Зеленский на своей странице в «фейсбуке».

Украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, что эти команды провели друг с другом. До этого украинская команда пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.

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