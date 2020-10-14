Бувач: Шварц — настоящий микс. Он молод, но в то же время опытен

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал назначение Сандро Шварца новым главным тренером команды.



«Мы выбирали из трёх кандидатур и в конце концов остановились на Сандро. Этот тренер — настоящий микс. Он молод, но в то же время опытен. Специалист, который знает, как работать и со звёздными футболистами, и с подрастающими талантами. Он полон энергии и желания применить свои глубокие знания, умеет находить контакт с игроками и персоналом.



Самым важным плюсом в нём я считаю то, что его видение футбола совпадает с клубной философией «Динамо». Мы уверены в Сандро, в его способностях развивать игроков и добиваться поставленных задач!» — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Сандро Шварц возглавил московское «Динамо»