Кристиан Эриксен: обыграть Англию впервые за 37 лет – особенное чувство

28-летний атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал результат гостевой встречи 4-го тура Лиги наций УЕФА, в которой датчане обыграли сборную Англии со счётом 1:0.

«Это особенное чувство. Прежде всего, сыграть 100 матчей за Данию, а также обыграть Англию на «Уэмбли». Перед матчем я знал, что мы не делали этого последние 37 лет. Так что стоять здесь в роли победителя – это особенное чувство.

Как я сказал Пикфорду после игры, я забил восемь из десяти пенальти после ударов в угол ворот, поэтому мне пришлось немного изменить свою схему. Я изначально знал, что пробью посередине», — цитирует Эриксена официальный сайт УЕФА.

Датская команда набрала 7 очков в 4 встречах и поднялась на второе место в группе 2 лиги А, обогнав англичан. Подопечные Гарета Саутгейта, на счету которых также 7 очков, занимают третье место в группе. Лидер группы – сборная Бельгии, набравшая 9 очков в 4 играх.