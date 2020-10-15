Сборная России не забила впервые с ноября 2018 года

Матч со сборной Венгрии в четвёртом туре Лиги наций, завершившийся со счётом 0:0, стал первым для сборной России с ноября 2018 года, когда команда не забила ни одного мяча.

20 ноября 2018 года команда Станислава Черчесова уступила сборной Швеции (0:2) в матче Лиги наций и с тех пор забивала в течение 14 встреч.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на 2-м месте. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи состоятся 15 ноября.