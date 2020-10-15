Роналдо – Неймару: нет предела совершенству. Лети, малыш!

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо ответил форварду «ПСЖ» Неймару на комментарий о выходе на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии.



«Всё моё уважение для тебя, Неймар. Ты много играешь, отдаёшь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и бьёшь. Нет предела совершенству. Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь. Полноценный и всё более зрелый игрок.



Я знаю, что справиться с давлением за пределами поля намного сложнее, чем удержать мяч в ногах. А теперь скажи мне, откуда мы пришли, чего мы достигли… Кто может нам сказать, что всё это невозможно?



Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине», — написал Роналдо в «Инстаграме».

«При всём уважении к вам, феномен». Неймар о 2-м месте в списке лучших бомбардиров сборной