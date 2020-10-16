«Урал» объявил о возвращении Павла Погребняка
Нападающий Павел Погребняк вернулся в «Урал». Накануне форвард заключил новый контракт с клубом и был заявлен для участия в РПЛ, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.
Павел будет выступать в «Урале» под 9-м номером и отправится вместе с командой в Тулу на матч 11-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду по истечении контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако Павел сказал, что не принимал такого решения.
Погребняк — воспитанник «Спартака». В ходе карьеры выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за границей, защищая цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».
Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения. Идёт вровень с «Зенитом», иконой нашего футбола
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