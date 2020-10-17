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Денис Давыдов получил травму на разминке перед матчем «Томь» — «Балтика»

Денис Давыдов получил травму на разминке перед матчем «Томь» — «Балтика»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Нападающий «Томи» Денис Давыдов получил повреждение на тренировке перед матчем 16-го тура Футбольной национальной лиги с «Балтикой».

«На предматчевой разминке травму получил Денис Давыдов. В стартовом составе его заменил Денис Поярков», — написала пресс-служба томского клуба в «Твиттере».

Давыдов успел провести три матча в составе «Томи» и забить два мяча.

25-летний форвард является воспитанником московского «Спартака». За основную команду нападающий в 37 матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач. В 2019 году выступал за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА, за который выступал в сезоне-2019/2020. В апреле 25-летний форвард покинул болгарский клуб и стал свободным агентом.

«Томь» одержала первую победу в сезоне под руководством Кержакова, Давыдов сделал дубль
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