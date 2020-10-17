Кокорин забил первый гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в матче с «Химками» забил дебютный гол за московскую команду.
На 58-й минуте Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе.
Кокорин перешёл в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента. Дебютировал за красно-белых 13 сентября в матче с ЦСКА (1:3).
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Спартак» набрал 21 очко в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.
- 17 октября 2020
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