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Кокорин забил первый гол за «Спартак»

Кокорин забил первый гол за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в матче с «Химками» забил дебютный гол за московскую команду.

На 58-й минуте Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе.

Кокорин перешёл в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента. Дебютировал за красно-белых 13 сентября в матче с ЦСКА (1:3).

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входят ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Спартак» набрал 21 очко в 10 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.

Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»
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