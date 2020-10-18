Сульшер: «МЮ» проявил характер в матче с «Ньюкаслом», для нас сегодня начался сезон"
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1).
«Шикарный результат, и мы проявили характер, сделав камбэк. Ребята отлично ладят, они с большим нетерпением ждут следующего матча. Сегодня я дал некоторым игрокам отдохнуть, и те, кто вышел на поле, сделали то, что нам нужно.
У Погба были проблемы с бедром и спиной, когда он был в сборной, так что выпускать его было бы неправильно.
Магуайр забил и подал всем пример. Он проявил характер, я рад за него. Сезон стартовал для нас сегодня. У него было несколько сложных недель. Мы подстроились под игровой темп, и сегодня это проявилось», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в гостевом матче АПЛ
- 18 октября 2020
-
07:28
-
07:11
-
06:54
-
06:29
-
05:51
-
05:35
-
03:23
-
03:03
-
02:45
-
02:15
-
01:36
-
01:21
-
00:50
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:34
Партнерский контент