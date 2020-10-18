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Сульшер: «МЮ» проявил характер в матче с «Ньюкаслом», для нас сегодня начался сезон"

Сульшер: «МЮ» проявил характер в матче с «Ньюкаслом», для нас сегодня начался сезон"
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1).

«Шикарный результат, и мы проявили характер, сделав камбэк. Ребята отлично ладят, они с большим нетерпением ждут следующего матча. Сегодня я дал некоторым игрокам отдохнуть, и те, кто вышел на поле, сделали то, что нам нужно.

У Погба были проблемы с бедром и спиной, когда он был в сборной, так что выпускать его было бы неправильно.

Магуайр забил и подал всем пример. Он проявил характер, я рад за него. Сезон стартовал для нас сегодня. У него было несколько сложных недель. Мы подстроились под игровой темп, и сегодня это проявилось», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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