Сульшер: «МЮ» проявил характер в матче с «Ньюкаслом», для нас сегодня начался сезон"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1).

«Шикарный результат, и мы проявили характер, сделав камбэк. Ребята отлично ладят, они с большим нетерпением ждут следующего матча. Сегодня я дал некоторым игрокам отдохнуть, и те, кто вышел на поле, сделали то, что нам нужно.



У Погба были проблемы с бедром и спиной, когда он был в сборной, так что выпускать его было бы неправильно.



Магуайр забил и подал всем пример. Он проявил характер, я рад за него. Сезон стартовал для нас сегодня. У него было несколько сложных недель. Мы подстроились под игровой темп, и сегодня это проявилось», — приводит слова Сульшера Sky Sports.