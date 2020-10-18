Азмун пошутил над Ловреном, сыгравшим в теннис на турнире в Петербурге

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун пошутил над защитником сине-бело-голубых Деяном Ловреном, который принял участие в выставочном матче на корте турнира St. Petersburg Open.
«Ты что, умеешь играть?» — написал Азмун в комментариях к новости о Ловрене в «Инстаграме».
На корте турнира St. Petersburg Open состоялся выставочный матч с участием команд под руководством Ловрена и тренера питерцев Анатолия Тимощука. В команду «Петербургские медведи» вошли гендиректор «Зенита» Александр Медведев, теннисист Даниил Медведев и тренер питерцев Анатолий Тимощук. Во вторую, названную «Петербургские львицы», вошли теннисистки Динара Сафина и Ива Майоли, а также Ловрен в роли капитана. В игре, которая состояла из одного сета, победу со счётом 6:2 одержали Сафина, Майоли и Ловрен.
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