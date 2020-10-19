Эдинсон Кавани не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Эдинсон Кавани не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».
«Мы хотели, чтобы Эдинсон вышел на поле в матче, но он долгое время не играл. Думаем, ему лучше продолжить тренироваться. Это поспособствует подготовке. Эдинсон знает, что ему нужно. Сейчас он не чувствует себя достаточно готовым», — приводит слова Сульшера RMC Sport.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 20 октября, в Париже. Начало — в 22:00 мск. Соперниками «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по группе Н в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 являются «Истанбул Башакшехир» и «РБ Лейпциг».
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