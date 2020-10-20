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Михаил Кержаков: на этот раз «Зениту» надо выходить из группы в Лиге чемпионов

Михаил Кержаков: на этот раз «Зениту» надо выходить из группы в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором петербургской команде предстоит принять участие.

«О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьёзная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»… «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.

Какая группа сильнее: нынешняя или прошлогодняя? Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из неё дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей. Вывод из прошлогодней лигочемпионской кампании один: на этот раз из группы надо выходить», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет «Брюгге» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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