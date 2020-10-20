Михаил Кержаков: на этот раз «Зениту» надо выходить из группы в Лиге чемпионов

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором петербургской команде предстоит принять участие.
«О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьёзная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»… «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.
Какая группа сильнее: нынешняя или прошлогодняя? Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из неё дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей. Вывод из прошлогодней лигочемпионской кампании один: на этот раз из группы надо выходить», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».
Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет «Брюгге» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 20 октября 2020
-
14:44
-
14:38
-
14:16
-
14:02
-
13:57
-
13:17
-
12:58
-
12:37
-
12:36
-
12:17
-
11:46
-
11:29
-
11:16
-
11:03
-
10:46
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:11
-
10:04
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
08:52
-
08:50
-
08:31
-
08:30
-
07:34
-
07:14
-
06:21
-
05:58
-
05:38
-
05:18
-
04:53