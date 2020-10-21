«Хорошее начало нашего пути, довольны дебютом». Олссон – об игре «Краснодара» с «Ренном»

25-летний шведский хавбек «Краснодара Кристоффер Олссон подвёл итоги выездной встречи 1-го тура Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

«Команда сыграла уверенно, мы проделали огромную работу от первой до последней минуты. В таких обстоятельствах — без главного тренера и нескольких важных игроков — мы довольны дебютом. Хотя Сафонову пришлось спасать несколько раз, у «Краснодара» тоже были свои моменты, особенно в первом тайме. В концовке «Ренн» стал изматывать серьёзными контратаками, но мы справились. Эта игра — хорошее начало нашего пути», — сказал Олссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева примут «Челси».