Глава «Енисея»: «Спартак» – самый популярный в стране. Хотели пройти, но довольны победой

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).
«Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше. «Спартак» – самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.
От победы есть положительные эмоции, мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моём понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался", — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 октября 2020
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