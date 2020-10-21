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Глава «Енисея»: «Спартак» – самый популярный в стране. Хотели пройти, но довольны победой

Глава «Енисея»: «Спартак» – самый популярный в стране. Хотели пройти, но довольны победой
Футбол / Кубок России 0

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

«Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше. «Спартак» – самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.

От победы есть положительные эмоции, мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моём понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался", — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России
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