«Локомотив» — «Зальцбургу»: пассажиры, верно?

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (2:2).
«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2! Пассажиры, верно?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Напомним, в преддверии встречи на официальном сайте австрийского клуба вышел материал, в котором «Локомотив» был назван «пассажиром, а не кондуктором».
«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико». «Железнодорожники» вышли в групповой этап главного еврокубка напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
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