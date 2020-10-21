«Локомотив» — «Зальцбургу»: пассажиры, верно?

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (2:2).

«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2! Пассажиры, верно?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Напомним, в преддверии встречи на официальном сайте австрийского клуба вышел материал, в котором «Локомотив» был назван «пассажиром, а не кондуктором».

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико». «Железнодорожники» вышли в групповой этап главного еврокубка напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.