Губерниев: всегда говорил — с нормальной игрой в обороне «Локо» должен добиваться успеха

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью «Локомотива» в матче с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (2:2).

«Всегда говорил — с нормальной игрой в обороне „Локо“ должен добиваться успеха, забить тоже могут ребята. Молодцы! Неплохое начало», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.



«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».