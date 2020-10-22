Хабвек «Атлетико» Эррера: мы всё-таки очень хорошо сыграли с «Баварией»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал поражение в матче с «Баварией» (0:4).
«Сыграли мы всё-таки очень хорошо, по игре практически ни в чем не уступали сильнейшей команде Евроы. Тоже создавали свои моменты, но итоговый счёт показывает, чем это закончилось.
Даже не думайте списывать нас со счетов. Счёт говорит отнюдь не в нашу пользу, но мы ни на мгновение не переставали бороться. С таким отношением к делу можно горы свернуть", — приводит слова Эрреры пресс-служба УЕФА.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
«Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».
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