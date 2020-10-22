Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-переводчик «Локо»: перед первым матчем Миранчук показал видео с дебютом Месси

Экс-переводчик «Локо»: перед первым матчем Миранчук показал видео с дебютом Месси
Футбол / РПЛ 0

Бывший переводчик «Локомотива» Степан Левин рассказал, как Алексей Миранчук готовился к дебюту в основном составе.

«На тот момент Лёша уже две-три недели постоянно тренировался с основой, но играл за молодёжку. На выездную встречу в Краснодаре Славен включил его уже в заявку на матч основы. Помню, в самолёте рядом со мной было свободное место, и я сказал Лёхе садиться со мной. Хотелось его поддержать. Всё-таки молодой парень. Славен мне дал задание – поговорить с ним по душам, чтобы понять, насколько он готов. Не перегорит ли, не затрясутся ли коленки. У нас был с Лёшей диалог. Я его спросил, как он вообще представляет свой дебют на взрослом уровне. Он в ответ достал свой планшет и показал мне видео, как Месси выходит на замену в дебютном матче за «Барсу». Этим он окончательно убедил», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Как Миранчук дебютировал в «Локо». Теперь об этом можно рассказать
Замах Алексея при ударе впечатлял ещё Билича.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020