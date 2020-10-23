«Не могу поверить». Кристиан Нобоа получил разрыв мышц и выбыл на 6-8 недель

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что получил травму, рассказал о её подробностях и сроках своего восстановления.
«Не могу поверить. Я провожу свой лучший сезон, был на ходу, всё было здорово – и вдруг эта травма. Сначала подумал, что не случилось ничего серьёзного, но сейчас я уже знаю диагноз. Разрыв мышц задней поверхности бедра», — приводит слова Нобоа extra.ec.
Кристиан в настоящее время единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В 11 турах он записал на свой счёт 7 голов, 3 из которых – с пенальти. Ближайшие преследователи – нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба – отстают на один мяч. В активе 35-летнего эквадорца также 1 результативная передача.
«Сочи», набрав 19 очков в 11 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидеров первенства – «Зенита» и «Спартака» – на 5 очков.
- 23 октября 2020
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