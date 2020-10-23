Новый тест Хакими на коронавирус дал отрицательный результат
«Интер» на официальном сайте сообщил, что защитник Ашраф Хакими, у которого был диагностирован коронавирус, здоров.
«Тест Хакими на коронавирус, сделанный вчера, 22 октября, дал отрицательный результат», — сообщает пресс-служба миланцев.
Команду проверяли на коронавирус перед матчем с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Результат теста Хакими на коронавирусную инфекцию оказался положительным. 21-летний футболист был отправлен на карантин на 10 дней.
Хакими перешёл в миланский «Интер» из мадридского «Реала» в июле 2020 года. Марокканский футболист заключил соглашение с итальянским клубом, которое рассчитано до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера футболиста составила € 40 млн.
Защитник «Интера» Хакими заразился коронавирусом
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