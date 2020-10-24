«Он занимается самопожертвованием». Тедеско — об игре Бакаева

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника Виктора Мозеса, а также поделился мнением о выступлениях хавбека Зелимхана Бакаева.

«Виктор провёл отличный матч. Да и с «Химками» вышел при счёте 0:1, а в итоге мы победили. Мы тогда играли в субботу, а Виктор прилетел только в пятницу. Сегодня играл больше, но мы его заменили, так как он не в оптимальной форме. Плюс было заметно, что начал уставать. Но он прекрасно работает с мячом, принимает верные решения, знает, как и когда подключиться в контратаку, даже под прессингом отдаёт передачи в одно касание. Наконец, он забил гол. Тем не менее ему надо работать. Поэтому он не летал на кубковый матч в Красноярск, а улучшал физическое состояние в Москве.



Что с Джикией? Посмотрим завтра. Бакаев не пришел в себя после коронавируса? После возвращения из сборной Зелимхан хорошо показал себя на тренировках. С «Химками» не сыграл из-за ротавируса, но уже сейчас в хорошей форме, а моменты к нему ещё придут – он очень много работает. Хотя ему непросто, так как его позиция подразумевает большое количество беговой работы. Он старается и занимается самопожертвованием», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.