Мусаев: у Берга, Олссона и Сорокина — небольшое повышение температуры

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему со «Спартаком» не сыграли Маркус Берг, Егор Сорокин и Кристоффер Олссон.

«Берг, Олссон, Сорокин – у них небольшое повышение температуры, простуда, при этом тесты на ковид отрицательные. На утро была надежда, что выйдут. У Вандерсона знаете какие проблемы.



Будем рассчитывать на то, что есть. Каждую неделю мы кого-то теряем, но игроки же когда-то начнут возвращаться. Посмотрим, что будет завтра. Ждём возвращения всех! Такой период – надо быть сильными», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.