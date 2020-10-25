Сульшер — о матче с «Челси»: чувствовал, если кто-то и победит, то это будет «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:0).



«На этой неделе обе команды выступали в еврокубках. Думаю, это было видно по первой половине встречи. Во втором тайме мы начали действовать активнее. Голкипер „Челси“ совершил несколько фантастических сейвов, и защита соперника была надёжной. Мы создали несколько очень опасных моментов, которые могли принести нам победу. Игра была равной. Но я чувствовал, если кто-то и победит, то это будет моя команда», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте.