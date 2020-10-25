Газизов прокомментировал слова гендиректора «Краснодара» о предвзятом судействе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе во вчерашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Понимаю разочарование Владимира от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после победы в матче со «Спартаком» в марте», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) в прошлом сезоне Хашиг сказал: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы».



Напомним, сегодня, 25 октября, Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.



Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление Хашига, сказав, что все спорные эпизоды будут рассмотрены экспертно-судейской комиссией.