«До сих пор больно». Дивеев — о 0:4 в матче ЦСКА — «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, какие проигранные матчи он до сих пор вспоминает.
«0:4 от «Зенита». До сих пор больно. Приехали из Питера, отвозили нас, как детей, и уехали обратно. Для меня это самая неудачная игра, как, наверное, и для всех. Для Ваньки Облякова так уж точно, он из тех краёв, на «Зенит» всегда настраивается, хочет выиграть. Ты выходишь, и к 10-й минуте тебе уже два закинули. Думаешь: а зачем выходить вообще?!
Ещё «Лудогорец». Даже вспоминать не хочется. В индивидуальном плане не могу забыть эпизод с падением в кубковой игре со «Спартаком». Я когда это всё осознал, мне было так неудобно перед собой и перед болельщиками… Мы в большинстве, это раз. Отыгрались с 0:2 — это два. Вратарь выносит мяч, и ты просто спотыкаешься.
Как так вышло? Честно скажу — заснул. Смотрел на летящий мяч, и как будто дежавю в голове — что счёт уже 3:2. Бегу и ничего не понимаю. Споткнулся обо что-то — о крота, что ли. Очень обидный матч, но мне здорово помог Вася Березуцкий. Сказал, что всё прошло, всё уже забыто. Теперь уже чувствую, когда лучше отскочить, если мяч у вратаря или ещё какая-то длинная передача", — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.
- 26 октября 2020
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