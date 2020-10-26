Два игрока киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Ференцварошем»

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о двух случаях заражения коронавирусом.
«Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» прошли обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
К сожалению, у двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем»», — говорится в сообщении.
Встреча киевского «Динамо» с «Ференцварошем» пройдёт 28 октября. Начало — в 23:00 мск.
- 26 октября 2020
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:13
-
14:06
-
13:54
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11