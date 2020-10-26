Два игрока киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Ференцварошем»

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о двух случаях заражения коронавирусом.

«Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» прошли обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.



К сожалению, у двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.



У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем»», — говорится в сообщении.

Встреча киевского «Динамо» с «Ференцварошем» пройдёт 28 октября. Начало — в 23:00 мск.