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Хуан Куадрадо: «Ювентус» должен показать свою силу в матче с «Барселоной»

Хуан Куадрадо: «Ювентус» должен показать свою силу в матче с «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы пока что не проиграли ни одного матча. У нас уже как-то случался неудачный старт, но мы сумели вернуться и добиться отличного результата.

С «Барселоной» нас ждёт красивый матч с отличным соперником, и мы должны показать силу «Ювентуса». Мы будем готовиться к матчу с решимостью и желанием победить. Мы должны помнить, что мы профессионалы, и бороться до конца", — приводит слова Куадрадо Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 23:00 мск.

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