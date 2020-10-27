Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ в матче с «Бёрнли»

28-летний южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, чей забитый мяч принёс его клубу победу над «Бёрнли» (1:0) в гостевой встрече 6-го тура английской Премьер-лиги, отметился невероятным статистическим достижением.

Как утверждает Gracenote в «твиттере», Сон Хын Мин стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить более 6 голов в первых трёх выездных матчах своего клуба. Этот забитый мяч стал 8-м для Сона в текущем сезоне и позволил ему возглавить список лучших бомбардиров АПЛ.

Видео гола Сона в ворота «Бёрнли» доступно на «Чемпионате».

Всего в текущем сезоне Сон Хын Мин принял участие в 9 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.