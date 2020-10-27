Генрих Мхитарян снова призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе
Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в очередной раз призвал прекратить военные действия на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.
«Мир армянам», — написал футболист в своём "твиттере", оставив также хештеги «Откройте глаза», «Хватит говорить, нужно действовать», «Сильный Арцах» и «Сильная Армения».
Игрок римской команды прикрепил к посту картинку, на которой написано: «Ваше молчание убивает нас».
27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. По данным министерства обороны Нагорного Карабаха, из-за военных действий погибло около 1000 военнослужащих, ранено более 100 мирных жителей, около 40 — убиты.
Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе
- 27 октября 2020
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