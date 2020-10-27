Мурад Мусаев: для «Краснодара» и всего города матч с «Челси» — настоящее событие

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», а также оценил выступление команды во встрече 1-го тура с «Ренном» (2:2).
«Для нашего клуба, которому всего 12 лет, да и для всего города первая домашняя игра в Лиге чемпионов – настоящее событие. С топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов, и мы с нетерпением ждём матча.
Я в порядке, готов к игре. Смотрел матч с «Ренном» дома, потому что проходил лечение. Очень плохие чувства, когда ты не с командой. По поводу замен и корректив мы общались по телефону. Я хочу отметить всю команду, которая отлично выполнила план на матч. Была видна заряженность, и они показали хорошую игру и добились результата.
Что касается травмированных игроков, у нас есть ещё один день. По некоторым мы примем решение после вечерней тренировки. Больших изменений по сравнению со «Спартаком» мы не ожидаем», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.
- 27 октября 2020
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