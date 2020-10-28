Тренер сборной Грузии: Кварацхелия готов играть в дортмундской «Боруссии» на сто процентов

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс отреагировал на интерес дортмундской «Боруссии» к его подопечному в национальной команде, полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
«Хорошие футболисты готовы ко всему, а Хвича – очень хороший футболист. Если трансфер в «Боруссию» состоится, это будет великолепно. Для него это будет прекрасно. На мой взгляд, Хвича готов играть там на сто процентов.
В Грузии таких футболистов было уже много. Очень важно, как он будет продолжать свою карьеру. Как на него будет влиять агенты, тренеры. Хвича — очень хороший парень, очень внимательный на тренировках. Сейчас он под руководством лучшего русского тренера и моего хорошего друга — Леонида Слуцкого. Кварацхелия в хороших руках и клубе. Талант у него невероятный. Да, он любит держать мяч, но ему надо продолжать учиться тактике и познавать другие важные вещи. Но у него невероятный талант, ему богом дано решать исход игры в одиночку», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 октября 2020
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