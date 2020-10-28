«Так бывает». Лосюк объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал, почему «железнодорожники» не удержали полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Как так получилось… Ответ очень простой — так бывает. Он пришёл к нам в принципе неизвестный для футбольного мира. Сейчас его фамилию выучили все. За ним не то чтобы стали охотиться, другие клубы стали искать возможности пригласить его к себе. Получилось так, что „Рубин“ смог нас опередить.

€ 3 миллиона отступных? Я тоже слышал версии, но это сокрыто тайной. Мы готовили контракт, на наш взгляд, разумный и оправданный, и надеялись, что он будет подписан. С контрактом на руках я уже был на сборах, но подписания не произошло. Хвича сделал выбор в пользу другого клуба. «Рубин», кстати, в то время был похож на грузинскую команду, там было много грузин. Агент Джугелия? Общались с ним. Ну что ж, это работа агента", — сказал Лосюк в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.