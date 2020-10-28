«Краснодар» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Челси» на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.

Запасные: Городов, Синицын, Литвинов, Сперцян, Сабуа, Сулейманов, Кутовой.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Ковачич, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Хаверц, Зиеш, Вернер.

Запасные: Кабальеро, Жигер, Кристенсен, Канте, Пулишич, Томори, Маунт, Джеймс, Эмерсон, Абрахам, Жиру.

Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.