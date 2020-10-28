Комиссия РФС: Казарцев ошибочно удалил Ерёменко

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по эпизоду с удалением хавбека Романа Ерёменко в матче «Ростов» — «Химки» (0:2).

«Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой были рассмотрены обращения футбольных клубов «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» по качеству судейства. «Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Ерёменко в матче с «Химками» на 70-й минуте. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».



«Ротор» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку трем эпизодам матча с «Локомотивом» — на 23-й, 67-й и 81-й минутах матча. Большинством голосов (5 против 2) комиссия посчитала, что судья Сергей Иванов ошибочно не предупредил игрока «Локомотива» на 23-й минуте. Ошибочно не предупредил игрока ФК «Локомотив» на 67-й минуте (4 против 3). Правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора на 81-й минуте (6 против 1)", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.