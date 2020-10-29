Сергей Семак подвёл итоги встречи «Зенита» с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат встречи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Боруссия» хорошо играла: интенсивно, много прессинговала. У нас не получались хорошие атакующие действия. Что касается обороны, было несколько ошибок. К сожалению, ошиблись в простой ситуации и получили пенальти. Попытались чуть-чуть улучшить игру, хотели сравнять счёт. Но в добавленное время пропустили второй мяч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, что после 2-го тура группу F возглавляет римский «Лацио» с 4 очками, следом за ним располагается бельгийский «Брюгге» (4), третье место у дортмундской «Боруссии» (3), а замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», не набравший ни одного очка.