«Ну, бывает такое». Сергей Семак – о поражениях «Зенита» от «Брюгге» и «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил результаты сине-бело-голубых в последних матчах РПЛ и Лиги чемпионов УЕФА.
«Стечение обстоятельств или закономерность три поражения подряд «Зенита»? И победы, и поражения — это часть работы. Что касается сегодняшнего матча, можно было выиграть, но сложно. Если говорить об играх с «Брюгге» и «Рубином» — ну, бывает такое. Мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда ждёшь их. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.
Есть ли связь с 2018 годом, когда на пятый месяц после старта сезона у «Зенита» случились три поражения? Нет. Каждый сезон не похож на любой другой. Тогда мы играли после чемпионата мира, и были одни проблемы, сейчас — другие. Многое изменилось: лимит, травматизм. Последнее влияет на качество нашей игры, потеря несколько игроков. Но те, кто выходит, стараются и показывает всё, на что способны. Ребята молодцы. Отдали сегодня все силы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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