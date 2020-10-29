Семак: Мостовой быстрее Дриусси

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) в центре нападения вышел Андрей Мостовой, а не аргентинец Себастьян Дриусси.

«Дриусси не такой быстрый. Мостовой быстрее, да и у него было больше пространства для открывания за спину. Играть в одного форварда с Дриусси — неоптимальный вариант. По крайней мере, на эту игру, где было много пространства и нужен был быстрый игрок», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, что после 2-го тура группу F возглавляет римский «Лацио» с 4 очками, следом за ним располагается бельгийский «Брюгге» (4), третье место у дортмундской «Боруссии» (3), а замыкает таблицу санкт-петербургский «Зенит», не набравший ни одного очка.