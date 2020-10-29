Семак: мы хотели контролировать мяч в игре с «Боруссией»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал оценку игре своей команды в матче второго тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Каждый сезон не похож на любой другой. В 2018 году, на пятый месяц после старта РПЛ мы играли после чемпионата мира, и были одни проблемы, сейчас — другие. Многое изменилось: лимит, травматизм. Последнее влияет на качество нашей игры, потеря несколько игроков. Но те, кто выходит, стараются и показывает всё, на что способны. Ребята молодцы. Отдали сегодня все силы. В чём заключался наш контратакующий план? Мы хотели контролировать мяч. Иногда это получалось, но не так много, как нам хотелось бы. Что касается быстрых атак, у нас и Саша Ерохин, и Далер Кузяев, который играл выше, и Себастьян Дриусси — это та атакующая группа, которая и должна была выходить в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.