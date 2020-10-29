Дзюба не забил в трёх подряд матчах Лиги чемпионов. Все эти матчи «Зенит» проиграл
Петербургский «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» со счётом 0:2.
Форвард «Зенита» Артём Дзюба провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве. За время, проведённое на поле, нападающий не отметился результативными действиями. Таким образом, безголевая серия Дзюбы в Лиге чемпионов достигла трёх матчей, причем в каждой из этих встреч соперники российского клуба побеждали.
Дзюба не забивал и не отдавал голевых передач в прошлогодней игре с португальской «Бенфикой» (0:3), а также во встречах с бельгийским «Брюгге» (1:2) и «Боруссией» (0:2) в этом сезоне.
В последний раз в Лиге чемпионов Дзюба забил французскому «Лиону» (2:0) 27 ноября 2019 года.
«Боруссия» Д — «Зенит»: Артём Дзюба заменён в перерыве
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