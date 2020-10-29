Далер Кузяев о матче с «Боруссией»: был шанс на ничью

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Тяжело играть против «Боруссии» здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило. Что бы я поменял в этом матче? Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чем были ошибки. Надеюсь, в следующих играх мы их не повторим. Думаю, был шанс на ничью, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть не дотерпели. Будем исправляться», — приводятся слова Кузяева на официальном сайте «Зенита».

После двух туров «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В следующем туре команда встретится с «Лацио».