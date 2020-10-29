Капитан сборной России сыграл в Дортмунде лишь 45 минут, а «Зенит» проиграл после его ухода с поля.

Дзюба не тащит «Зенит» в Лиге чемпионов. Но и без него лучше не стало

В марте 2014-го Сергей Семак дебютировал с «Зенитом» в Европе как тренер с победы над «Боруссией» в Дортмунде – 2:1. В тот период бывший полузащитник сине-бело-голубых временно возглавлял команду после отставки Лучано Спаллетти. И хотя петербуржцы не отыграли домашнее поражение со счётом 2:4, работу молодого тренера оценили и запомнили на будущее.

И вот – Семак вернулся в Дортмунд. Но на сей раз шансы «Зенита», проигравшего два последних матча, казались ещё ниже, чем 6,5 лет назад. Ведь тогда у Семака был Халк, а теперь не было даже Малкома, да и Аксель Витсель уже по другую сторону баррикад. Отчасти поэтому возвращение Сергея Богдановича на «Сигнал Идуна Парк» не получилось счастливым. Если бы не дешёвый пенальти, «Зенит» мог увезти из Дортмунда нулевую ничью, однако это был потолок для сине-бело-голубых.

Главные события матча «Боруссия» – «Зенит»:

— Матч в Дортмунде прошёл при пустых трибунах. Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос немецкого клуба о допуске болельщиков. Между тем, предыдущую игру «Боруссии» с «Шальке» в Бундеслиге посетили 300 зрителей.



— Помимо Малкома в составе «Зенита» отсутствовал Сердар Азмун – у иранца ангина. В результате петербуржцы сыграли с одним-единственным нападающим Артёмом Дзюбой. Семак поставил на схему, которую можно было бы описать как 4-5-1.

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— У первого тайма получился простой сценарий – почти вся игра шла на половине поля «Зенита». Петербуржцы защищались низким блоком, иногда садились совсем глубоко в свою штрафную, что Семака не устраивало. Тем не менее откровенная ставка на игру от обороны приносила результат. Зенитовцы лишили «Боруссию» одного из её козырей – атак на скорости, не давали игрокам Дортмунда бежать за спины. За 45 минут хозяева создали два по-настоящему голевых момента. Джованни Рейна и Эрлинг Холанд простили чемпионам России редкие ошибки. Кстати, вторая атака началась с потери Дзюбы.

— К перерыву счёт по ударам был всего лишь 4:2 (в створ – 2:0) в пользу «Боруссии». «Зенит» тоже имел один момент, когда Себастьян Дриусси едва не забил головой после кросса Дугласа Сантоса. В этом эпизоде ошибся на выходе голкипер чёрно-жёлтых Роман Бюрки. Рассчитывать на большее было трудно. Дзюба, оставшись без поддержки второго темпа, не всегда мог зацепиться за мяч и плохо сохранял его. Более того, «Боруссия» по ходу игры стала активнее подключать защитников при развитии наступления, понимая, что Дзюба не убежит. Когда хозяева отказывались от прессинга, зенитовцы пытались просто держать мяч, чтобы взять паузу, отдышаться.

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— В перерыве Семак убрал с поля Дзюбу. Если это не вызвано медицинскими причинами, то можно легко объяснить игровыми. «Зениту» для контрвыпадов требовалось добавить скорости, а заменивший центрфорварда Андрей Мостовой как раз достаточно быстрый игрок.



— Впрочем, отказ от большого центрфорварда и игра без номинальных нападающих не изменила ход матча в пользу «Зенита». «Боруссия» по-прежнему владела мячом 65% времени, не спешила с ударами, а разыгрывала комбинации и ждала момента. У петербуржцев же отсутствовала контригра. Вот где особенно пригодился бы Малком с его скоростью! Хуже того, гости сами себе привезли гол. В эпизоде с пенальти ужасно сыграл Караваев, проигравший позицию и схвативший соперника. Потерял концентрацию от усталости – этого фола вполне можно было избежать. Михаил Кержаков не угадал, куда пробьёт с «точки» Джейдон Санчо.

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— Ресурсов для того, чтобы спасти ничью, у «Зенита» уже не было. Во втором тайме «Боруссия» ещё больше превзошла петербуржцев по ударам – 8:2 (в створ – 4:0). И в концовке забила второй гол. Дуглас Сантос, надевший капитанскую повязку, проиграл верховое единоборство, а Ракицкий смотрел в спину убегавшему от него Холанду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».