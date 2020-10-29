Дуглас Сантос о поражении в матче с «Боруссией»: не все отработали до конца

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«План, с которым мы вышли, в принципе, 70-75 минут работал. К сожалению, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Но думаю, что мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Конечно, можно было лучше отыграть в атаке. Но тот результат, что есть, нам все равно, конечно, не нравится. Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь такой обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом считаю, что провели хорошую игру. Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше. В игре бывают моменты, когда немного теряешь концентрацию. Или когда надо быстро принимать решение. Не знаю, был фол или нет, но в нем точно не один человек виноват. Проиграли мы всей командой. Сейчас надо хорошо все проанализировать и продолжать работать», — приводятся слова Сантоса на официальном сайте «Зенита».

После двух туров «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В следующем туре команда встретится с «Лацио».