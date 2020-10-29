«Зенит» проиграл три матча подряд впервые с 2018 года
Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Таким образом, «Зенит» впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. Ранее клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Брюгге» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также уступил «Рубину» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.
После двух туров ЛЧ «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В третьем туре команда встретится с «Лацио».
В следующем матче «Зениту» предстоит сыграть с «Химками» в рамках чемпионата России. Игра пройдёт 1 ноября.
Дзюба не забил в трёх подряд матчах Лиги чемпионов. Все эти матчи «Зенит» проиграл
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