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Ерохин — о матче с «Боруссией»: одна ошибка многое решает, «Зенит» её допустил

Ерохин — о матче с «Боруссией»: одна ошибка многое решает, «Зенит» её допустил
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Очко с «Боруссией» на выезде позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Недотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает, к сожалению, мы её допустили и пропустили.

Неприятная серия, но я думаю, что хорошие команды должны уметь держать удар, перестраиваться. Нам нужно выходить из этой ситуации, из этой серии и в следующих матчах реабилитироваться.

Ливень, который начался во втором тайме, не повлиял на игру. Поле для всех одинаковое, погодные условия — тоже. И мы, и соперник были в одинаковых условиях. Никакого влияния дождь не оказывал», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

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